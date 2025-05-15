Турецкий МИД: информации о переговорах РФ, США, Украины и Турции пока нет

16 мая в Стамбуле будут находиться делегации трех стран — России, США и Украины, а также будет присутствовать министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан. Но, несмотря на это, информации о проведении четырехсторонних переговоров по украинскому вопросу пока не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя турецкого дипведомства Онджу Кечели.

«По поводу четырехсторонних переговоров пока еще не решено», — заявил Кечели.

Предварительно, в пятницу должны возобновиться российско-украинские переговоры, которые киевская сторона прервала еще в 2022 году. Инициатором возобновления мирных переговоров выступил президент России Владимир Путин, предложив Украине сесть за стол переговоров уже 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала согласился, но в итоге начал затягивать начало переговоров. Он снова выдвинул предварительное условие перед переговорами, а состав делегации официально утвердил только к вечеру 15 мая. В итоге эти переговоры перенесли на 16 мая.

Американскую делегацию, которая прибудет в Стамбул, возглавил госсекретарь США Марко Рубио. Он уверен, что украинский конфликт решить можно только дипломатическим путем.