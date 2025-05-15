Новым главнокомандующим Сухопутных войск России стал Андрей Мордвичев

15 мая в руководящем составе Сухопутных войск Вооруженных сил России произошли кадровые перестановки. От должности главнокомандующего освобожден Олег Салюков. Его должность досталась генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, сообщается на официальном портале правовой информации .

Салюков освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками России по решению президента страны, верховного главнокомандующего российской армии Владимира Путина. Теперь Салюков будет занимать пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

По данным СМИ, рокировку пришлось провести из-за того, что 21 мая Салюкову исполнится 70 лет. В связи с возрастом он больше не может занимать эту должность.

На его место назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, которому на данный момент 49 лет.

В настоящее время Мордвичев является командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Под его руководством проходило освобождение от присутствия ВСУ Мариуполя.