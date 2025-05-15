Салюков указом Путина стал новым замсекретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Салюкова на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
До нового назначения Салюков занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками России.
«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе Путина.
Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Он с золотой медалью окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище в 1977 году, затем с отличием учился в Военной академии бронетанковых войск и прошел обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В период с 1977 по 1982 год Салюков служил в Киевском военном округе, где прошел путь от командира взвода до командира батальона, включая должности командира роты и начальника штаба.
В период с 1997 по 2005 год его карьера развивалась от командира дивизии до начальника штаба и командующего армией, включая должность заместителя командующего войсками Дальневосточного военного округа. С 2005 по 2008 год он был первым заместителем командующего войсками и начальником штаба того же военного округа. С 2008 по 2010 год он стал командующим войсками Дальневосточного округа. С 2010 по 2014 год Салюков служил заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В мае 2014 года по указу Путина был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России.