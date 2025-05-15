Рубио рассказал, когда будут приняты решения о сроках встречи Путина и Трампа

Рубио: решение о сроке встречи Путина и Трампа будет принято совсем скоро

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что решения о сроках встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будут приняты после завершения поездки республиканца по Ближнему Востоку, сообщает РБК .

«Так что, видимо, мы подождем, пока он завершит свою поездку <…> Посмотрим, что произойдет завтра, и тогда будут приняты решения о сроках», — отметил он.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала согласился, но в итоге начал затягивать начало переговоров. Он снова выдвинул предварительное условие перед переговорами, а состав делегации официально утвердил только к вечеру 15 мая. В итоге эти переговоры перенесли на 16 мая.

Американскую делегацию, которая прибудет в Стамбул, возглавил госсекретарь США Марко Рубио. Он уверен, что украинский конфликт решить можно только дипломатическим путем.