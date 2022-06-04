РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают в субботу на фестиваль красок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начало в 16:00 у амфитеатра в парке «Наташинские пруды».

В рамках мероприятия гостей ждут DJ-сеты, концертная программа, конкурсы, розыгрыши, игры, призы, ярмарка и вкусная еда, файер-шоу, зажигательные танцы, залпы красок и крутая вечеринка под открытым небом. Перед жителями выступят кавер-группа G&B, рок-группа «Нити», Arrigo.

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