РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. На первом в России экологическом фестивале «Куча» жители городского округа Люберцы собрали 717,1 кг отходов, сообщили организаторы фестиваля.

Из общего числа отходов неперерабатываемого мусора – 247,8 кг, а вторсырья – 469,3 кг. Уборку проводили в Краскове на берегу реки Пехорки. Волонтеры раздали жителям мусорные пакеты и перчатки.

Кроме того, в рамках экофестиваля дали старт новому экологическому фонду «Компас».

«Это наше первое мероприятие. Наш фонд родился буквально на днях, в начале этой экологической недели, поэтому я прошу вас только об одном – будьте вместе с нами в начале этого непростого, но светлого экологического пути», – сказала директор фонда Татьяна Ковалева.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова рассказала о важности фестиваля.

«Смысл такого мероприятия, наверное, один. Экология есть, мы хотим ей заниматься. Экология – это то, в чем мы живем, не просто слово. Это смысл жизни. И если мы не будем за нее бороться, если не будем выражать свое мнение, если не будем говорить о том, как мы хотим жить, то, наверное, нас эта жизнь будет не устраивать», – отметила руководитель Росприроднадзора.

Глава горокруга Владимир Ружицкий добавил, что вопросы экологии можно решить сообща.

«Люберцы – это непростая территория, непростая экология, мы это знаем. Мы стремимся экологию улучшать. У нас это, я думаю, что получается. В этом плане мы очень рассчитываем, надеемся на наших жителей, на их неравнодушие, потому что целый ряд вопросов мы можем решить только с жителями», – уточнил Ружицкий.

Также в рамках фестиваля жители могли поиграть в экобаскетбол или экофутбол. Согласно правилам игр, за минуту участнику нужно попасть в ворота или кольцо, но выбрать нужно правильную цель. Одни мячи закидывали в смешанные отходы, другие – в несмешанные. Игрокам требовалось определить нужные ворота и кольцо. Кроме того, для горожан организовали 2 экологических мастер-класса о сортировке мусора.

В течение фестиваля перед гостями выступали местные музыканты, а в конце – спели солисты известной российской группы Uma2rman.

«Экология очень нужна нашим странам, городам. Сейчас, слава Богу, такой тренд на здоровую еду, на экологию, на раздельный сбор мусора», - сказал солист группы Владимир Кристовский.

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