РИАМО - 3 июн. Глава государства Владимир Путин отметил, что реальная причина продовольственного кризиса, грозящего миру — это недальновидная экономическая политика западных стран, которая началась в 2020 году. Об этом сообщает Газета.ru.

«Конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что мировой продовольственный кризис вызван неправильной экономической политикой США и Евросоюза.

«Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику», — отметил президент.

По его словам, в США финансовые и экономические власти решили пойти по пути вливания большого количества денег в поддержку населения, отдельных предприятий и отраслей экономики. Другими ошибками Запада, по мнению президента, стали отказ от долгосрочного сотрудничества с РФ в сфере энергетики и упор на возобновляемые источники энергии.

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