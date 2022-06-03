РИАМО - 3 июн. Для вовлечения в хозоборот объектов недвижимости, находящихся в собственности Подмосковья, Минимущество проводит комплексный мониторинг территорий. В результате данной работы подобрано еще 14 земельных участков для реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба министерства.

«В рамках комплексного мониторинга в этом году в Подмосковье осмотрено более 225 земельных участков. Общая площадь обследованных земель как сельхозназначения, так и иных категорий составила около 5 тыс. гектаров, что позволило выявить 14 новых участков, которые мы сможем предложить инвесторам», - уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

На сегодняшний день часть подобранных участков нашла правообладателей. Министерство ведет активную работа по оформлению необходимых документов.

Например, при мониторинге в регионе было выявлено неэффективное использование 2 земельных участков, которые находятся в городском округе Щелково. Их общая площадь составляет свыше 5 га. Сейчас данные участки готовятся для реализации инвестпроекта по комплексному развитию территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил план «Новая экономика Подмосковья». Он состоит из 7 магистральных пунктов, призванных поддержать граждан и компании, пострадавших от введения экономических санкций.

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