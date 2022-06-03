РИАМО - 3 июн. Российское министерство иностранных дел заявило о протесте послу Шри-Ланки после ареста воздушного судна компании «Аэрофлот» властями страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дипломаты также потребовали от Шри-Ланки решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Ранее Шри-Ланка задержала Airbus A330-343 российской компании «Аэрофлот». Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что РФ занялась урегулированием данного инцидента.

СМИ сообщали, что лайнер был задержан 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике.

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