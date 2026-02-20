В Подмосковье 21 и 22 февраля пройдут экоакции по сбору отходов

Экологические акции по раздельному сбору отходов состоятся 21 и 22 февраля в муниципалитетах Подмосковья. Волонтеры организуют пункты приема вторсырья в парках и жилых районах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В акциях примут участие волонтеры экологических объединений, их партнеры и жители региона. Мероприятия направлены на развитие раздельного сбора отходов и экологическое просвещение. В министерстве отметили, что число жителей, поддерживающих экологические инициативы, продолжает расти, а просветительская работа с детьми и взрослыми остается одной из приоритетных задач.

21 февраля акции пройдут в Люберцах с 12:00 до 15:00 в Наташинском парке на улице Коммунистической, д. 4, корп. 1; в Орехово-Зуеве с 11:00 до 13:00 на улице Ленина, д. 85; в Раменском муниципальном округе с 11:00 до 13:00 в Раменском на улице Гурьева, д. 15, корп. 1, а также с 12:00 до 15:00 в Быкове в Школьном тупике, д. 1А.

22 февраля пункты приема вторсырья откроются в Королеве с 12:00 до 14:00 на улице Строителей, д. 15А. В Одинцовском городском округе акции состоятся в деревне Немчиновка с 14:30 до 15:30 на Советском проспекте, д. 4, в микрорайоне Новая Трехгорка с 12:30 до 13:30 на улице Кутузовской, д. 74б и в поселке Лесной Городок с 10:00 до 12:00 на улице Лесной, д. 10. В городском округе Люберцы мероприятие пройдет в поселке Томилино с 12:00 до 15:00 в Парке сказок на улице Плеханова, д. 15.

На всех площадках участников встретят волонтеры и помогут отсортировать отходы для дальнейшей переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.