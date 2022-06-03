РИАМО - 3 июн. Работники «Мособлэнерго» в текущем году заменили 130 опор линий электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В 2022 году компания планирует заменить 554 опоры линий электропередачи в регионе.

«По поручению губернатора Московской области (Андрея Воробьева – ред.) в регионе идет реализация программы повышения надежности электроснабжения. Так, за прошлый год энергетики Подмосковья модернизировали 958 линий электропередачи, заменили 3167 опор, расчистили 560 га охранных зон», — сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

По его словам, в текущем году работа в рамках данной программы продолжается. Всего планируется заменить 2801 опору, отремонтировать 604 трансформаторные подстанции.

«Результатом проделанной работы стало снижение аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения по сравнению с 2021 годом на 30%», - добавил министр.

Сотрудники «Мособлэнерго» в этом году уже заменили 23,9 км проводов ЛЭП, провели ремонт 57 трансформаторных подстанций, построили свыше 20 км линий воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ, а еще возвели 10 новых подстанций и ввели 17,6 МВА трансформаторной мощности.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей выполняются в округах Раменский, Домодедово, Ступино, Пушкинский, Щелково, Чехов, Егорьевск, Красногорск, Истра, Орехово-Зуевский, Люберцы, Одинцовский, Солнечногорск, Клин, Электрогорск, Зарайск, Кашира, Воскресенск, Дубна, Мытищи, Ленинский.

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