Андрей Воробьев: более 2,6 тысячи педиатров работают в Подмосковье

В Московской области работают свыше 2,6 тыс. педиатров, из них более 1,6 тыс. — участковые, а еще 555 узких специалистов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Каждый из вас посвятил свою жизнь заботе о наших детях и их здоровье. Спасибо вам, врачи!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что еще более 1 года назад президент РФ Владимир Путин открыл флагман детской медицины — центр им. Л.М. Рошаля в области. За это время в медучреждении сделали более 16 тыс. операций, пролечили в стационаре 30 тыс. детей и провели около 182 тыс. консультаций.

Губернатор Московской области выступил в среду на открытии VI съезда детских врачей. Он отметил, что на мероприятие приехали представители 40 регионов России и 11 иностранных государств.