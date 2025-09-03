Пострадал пассажир: пьяный экс-судья на катере врезался в причал на Волге

сегодня в 16:17

Экс-судье из Казани предъявили обвинение по делу о «пьяном» ЧП на Волге

Следователи предъявили обвинение бывшему федеральному судье Айдару Хуснутдинову по делу о нарушении правил безопасности движения маломерного судна. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает пресс-служба СК России.

Установлено, что 13 сентября прошлого года пьяный экс-судья Приволжского районного суда Казани за рулем катера столкнулся с причалом. В результате происшествия пассажир маломерного судна выпал за борт и получил тяжкий вред здоровью.

В отношении Хуснутдинова возбудили уголовное дело по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе допроса экс-судья признал вину. Фигуранту предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.