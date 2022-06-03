РИАМО - 3 июн. С января по май этого года в Московской области инспекторами осмотрено 111,5 тыс. земельных участков, 5 тыс. из них - на предмет самозахвата. Нарушения выявили на 3,5 тыс. участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Основная цель контрольных мероприятий земельных инспекторов - законность использования земель. Одно из частых нарушений - самовольное занятие земельного участка или попросту самозахват», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что инспекторы сравнивают фактические границы участков и те, которые указаны в ЕГРН. Чтобы устранить нарушения, нужно освободить участок либо, если земля не в частной собственности и нет никаких ограничений, то ее можно перераспределить. Для этого следует воспользоваться услугой «Перераспределение земельных участков».

«С начала года такой услугой воспользовались 85 граждан. Более чем 3 тыс. правообладателей направлены уведомления о перераспределении», - добавила министр.

На сегодняшний день земельным контролем выполнен 71% от общего плана текущего года. До конца года планируется осмотреть еще 76 тыс. земельных участков.

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