сегодня в 22:56

Личность Бэнкси может быть раскрыта из-за его новой работы на здании суда

Знаменитый анонимный художник Бэнкси может лишиться своей таинственности из-за новой работы на здании Королевского суда в Лондоне. Правоохранители начали расследование, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

На стене архитектурного памятника появилось изображение судьи, замахнувшегося молотком на участника протеста. В руках у демонстранта — белый плакат с красными пятнами, напоминающими кровь.

Представители Службы судов и трибуналов (HMCTS) выразили обеспокоенность. По их словам, они обязаны поддерживать первоначальный вид исторического здания, что может привести к раскрытию личности художника в ходе расследования.

За повреждение архитектурных памятников можно получить серьезное наказание. Если ущерб больше 5000 фунтов, виновному грозит до 10 лет тюрьмы. При меньшем ущербе наказание мягче — штраф 2500 фунтов или заключение до трех месяцев.

