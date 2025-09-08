В Кирове на голову мальчику на детской площадке упала декоративная часть

В Кирове произошел несчастный случай на детской площадке по Морозовской улице. Во время игры один из школьников взобрался на крышу игрового домика, держась за фанерное украшение в виде обезьяны, в результате чего декорация упала на голову другого ребенка, сообщает Telegram-канал «112» .

Момент происшествия попал на камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что конструкция не выдержала и отломилась, после чего упала на голову другому ребенку, находившемуся поблизости.

Пострадавший мальчик самостоятельно вернулся домой, где родители вызвали ему скорую помощь. Прибывшие медики доставили ребенка в больницу, где ему наложили швы.

Предварительно известно, что родители детей не имеют взаимных претензий по поводу случившегося. Стоит отметить, что ребенок, пытавшийся забраться на конструкцию и обрушивший ее часть, также упал, но серьезных травм не получил.

https://t.me/ENews112/21983