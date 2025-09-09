9 сентября в России отметят Международный день красоты

Международный день красоты отмечают каждый год 9 сентября. Неофициальный праздник учредил Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО.

Праздник обрел огромную популярность на Западе в 1995 году. Этот день посвящен всему, что выглядит красиво, а также доставляет наслаждение с эстетической точки зрения. В некоторых странах 9 сентября организовывают конкурсы красоты.

При этом не только те, в которых участвуют модели формата 90-60-90. Проводятся мероприятия среди девушек с разнообразным внешним видом.

В дату важно не забывать, что красота — абстрактное понятие. Именно поэтому праздник отмечают мужчины, женщины разных возрастов и типа внешности.

В этот день в некоторых странах также проводятся шествия, акции и фестивали. В них принимают участие люди с разной внешностью.

Еще Международный день красоты считается профессиональным праздником у косметологов, стилистов, визажистов, изготовителей и продавцов косметики. Также его отмечают пластические хирурги, работники модельного бизнеса и иные специалисты индустрии красоты.