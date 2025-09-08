Девятилетнего гонщика поймали в Башкирии

сегодня в 23:03

В Башкирии девятилетний мальчик вместе со сверстниками и старшим братом рассекал по местным улицам на ВАЗ-2107 и снимал ролики. Но спустя сутки юного гонщика поймали и заставили извиняться, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что малолетние блогеры снимали видео в образах крутых ребят. Они демонстрировали опасную езду, где транспортом управляет ребенок.

Позднее всех участников съемки удалось найти. Мальчики на камеру принесли извинения перед жителями республики.

«Я извиняюсь перед республикой. Больше такого не будет», — сказал самый младший гонщик.

Старший из ребят также признался, что снимать хайповые ролики с участием малолетних детей была его идея. Кому принадлежит машина, не уточняется.

В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

https://t.me/shot_shot/86477