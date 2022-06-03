РИАМО - 3 июн. Компания «Роял Групп» из Подмосковья стала новым участником нацпроекта «Производительность труда», егорьевское предприятие занимается производством порошковых красок, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«На сегодняшний день более 100 компаний из Московской области участвует в реализации национального проекта «Производительность труда». Многие предприятия уже завершили первый этап, в рамках которого достигли существенных результатов. Новый участник нацпроекта, компания «Роял Групп», работает в Подмосковье с 2010 года», – отметила зампред правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что за время работы предприятие из Егорьевска заняло крупный сегмент отечественного рынка красок. На сегодняшний день оно находится в процессе расширения производства. Сейчас там трудятся 120 жителей региона.

В качестве пилотного участка для повышения производительности труда фирма выбрала поток процесса изготовления порошковой полиэфирной белой гладкой краски.

Зиновьева уточнила, что поддержку областной компании «Роял Групп» окажут специалисты Регионального центра компетенций. Эксперты обучат сотрудников, определят основные потери, выработают план мероприятий по их устранению.

Сейчас на заводе работают 9 производственных линий, а также есть собственная лаборатория с современными высокоточными приборами. Мощности позволяют производить свыше 600 тонн порошковых красок ежемесячно.

Компания уже получила льготный кредит 100 млн рублей в рамках программы поддержки бизнеса Московской области по субсидированию процентных ставок. За счет привлеченного кредита на производстве возведут новый склад и закупят сырье для производства порошковых красок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказывать максимальное содействие бизнесу. Он также отметил, что профильные ведомства, главы территорий должны максимально содействовать предпринимательству, предлагать те или иные формы ведения бизнеса.

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