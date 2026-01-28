Число погибших из-за снежной бури в США достигло 45

сегодня в 03:35

Число погибших из-за снежной бури и морозов в США достигло более 40 человек, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«Власти штатов, пострадавших от сильных холодов, сообщили о по меньшей мере 45 смертях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Техасе трое братьев в возрасте шести, восьми и девяти лет погибли, провалившись под лед.

Энергетики 19 северных и западных американских штатов находятся в режиме готовности к непогоде. На территории уже ввели режим ЧС. Также отменили 13 тыс. рейсов, власти пугают 200 млн человек отключениями света, «экстремальным похолоданием» и «взрывами деревьев» из-за морозного растрескивания.

С уборкой снега на федеральных трассах в США не справляются. Автомобили застревают, некоторые машины кидает на обочину из-за гололедицы.

