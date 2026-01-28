сегодня в 03:59

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до семи километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает РИА Новости .

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на семь километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Шлейф пепла протянулся на 110 км на запад от вулкана.

Для авиации установлен оранжевый код опасности.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.