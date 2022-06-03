РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах проведут по 8 адресам в городском округе Мытищи в начале июня, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 6 по 11 июня запланированы работы по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах по следующим адресам: ул. Семашко, д. 17, д. 19, д. 39 – 6 июня; улица 1-я Крестьянская, д. 2, к. 3 – 9 июня; улица 3-я Парковая, д. 25, д. 27 – 10 июня; улица 4-я Парковая, д. 22, д. 24 – 11 июня.

В графике могут быть изменения в связи с погодными условиями. Работы будет проводить ООО «АЗГ-Групп».

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