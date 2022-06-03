РИАМО - 3 июн. В Москве в пятницу сильный порывистый ветер повалил 17 деревьев, также в городе есть случаи повреждения машин, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Коммунальные службы мегаполиса оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а еще демонтируют конструкции, которые повредил сильный ветер.

Ветер с порывами до 17 м/с сохранится на территории Москвы до конца дня.

Горожанам рекомендовали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них свои авто.

В мегаполисе до 22 часов пятницы будет действовать «желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

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