РИАМО - 3 июн. Беговая антигравитационная дорожка поступила в отделение восстановительной медицины и медреабилитации Луховицкой больницы. Новое оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт, травмы позвоночника и другие заболевания, необходимо как можно скорее начинать прохождение реабилитации для восстановления своего здоровья. Для этого мы расширяем сеть реабилитационных отделений, только в этом году мы уже открыли 3. Особенно важно, что такая медпомощь оказывается бесплатно, по полису ОМС», — сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Оборудование будут использовать при восстановительном лечении пациентов, перенесших инсульт, инфаркт, травмы головного или спинного мозга и другие заболевания.

«Аппаратура способствует восстановлению кровообращения в суставах, улучшению их подвижности, а также в борьбе с атрофией мышц», — отметил завотделением восстановительной медицины и медреабилитации Владислав Деханов.

По его словам, с помощью этой современной аппаратуры врачи смогут проводить точно направленную разгрузочную терапию, безопасную и комфортную для пациента.

Специалисты прошли соответствующее обучение на новом оборудовании, которое уже применяют в работе.

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