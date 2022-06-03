РИАМО - 3 июн. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож включен в шестой санкционный список ЕС, сообщает News.ru.

Европейский союз опубликовал на своем официальном сайте список по шестому пакету санкций в отношении России. Туда включены как российские компании, так и физические лица.

В обновленный «черный список» ЕС попала жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка, а также их дети — Николай и Лиза Песковы. Рестрикции затронули сына бизнесмена Евгения Пригожина Павла, а также бизнесмена Эдуарда Худайнатова и гимнастку Алину Кабаеву.

Под санкции еще попали 18 российских предприятий. Среди них — УАЗ, КамАЗ, завод «Сухой», Нижнекамский завод грузовых шин, Балашихинский литейномеханический завод, «Военторг», ООО «ВоенТекстильПром», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель», «Воентелеком», АО «Оборонэнерго» и другие промышленные предприятия.

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