В Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о подключении к электросетям

Сотрудники Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели серию обысков по уголовному делу о системных взятках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники экономического блока при поддержке коллег из Приморского района установили схему, в рамках которой местный житель выступал посредником между коммерческими структурами и должностными лицами электросетевой компании.

Согласно данным следствия, 12 декабря 2025 года фигурант получил от предпринимателя 350 тысяч рублей для передачи сотруднику сетевой организации в обмен на общее покровительство и ускорение процедуры технологического присоединения коммерческого помещения. В другом эпизоде тот же посредник по доверенности от другой фирмы через третье лицо получил 190 тысяч рублей, которые также предназначались должностному лицу за содействие в ускоренном подключении рекламных конструкций.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц и деталей коррупционной схемы. Дело возбуждено по статье о получении взятки.

