Нардепы раскритиковали пиар-фото Зеленского

Офис президента Украины опубликовал фотографию Владимира Зеленского, проводящего совещание в условиях отсутствия электрического освещения, однако детали снимка вызвали скепсис у украинских нардепов, сообщают СМИ.

На опубликованном кадре, призванном продемонстрировать работу главы государства во время веерных отключений света, на экране монитора виден сам президент, но уже при освещении. Этот момент может указывать на использование предварительно записанного видео или техническую обработку изображения для создания эффекта затемнения.

Народный депутат Александр Гончаренко* обратил внимание на другую деталь: заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк, по его словам, находится в соседнем кабинете со включенным светом.

Коллега Гончаренко по парламенту, Ярослав Железняк, дал совет пиар-специалистам администрации, порекомендовав в подобных случаях отключать свет во всем кабинете и проверять, что именно транслируется на экранах.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.