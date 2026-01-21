Рестораны и заведения массово закрываются в Киеве

Ситуация с энергоснабжением в столице Украины продолжает ухудшаться. Оператор ДТЭК публично признал, что возвращение Киева к ранее утвержденным графикам аварийных отключений в настоящее время невозможно, сообщают СМИ.

Компания сообщила, что энергосистема города находится в глубоком аварийном режиме, а доступного электричества для их соблюдения катастрофически не хватает. В результате в городе наблюдается массовое закрытие торговых центров и различных заведений, которые не могут продолжать работу без стабильного электропитания.

По словам генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, около 40 тысяч абонентов в Днепровском и Деснянском районах до сих пор остаются без света после ударов в ночь накануне.

В остальных частях Киева, по его данным, электричество подается лишь на 3-4 часа после непрерывных отключений продолжительностью 14-15 часов.

