Системы ПВО перехватили 17 украинских дронов над югом России
Силами дежурных средств противовоздушной обороны в ночное время успешно отражена новая атака беспилотников самолетного типа. Как сообщило министерство обороны Российской Федерации, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были обнаружены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Основная часть целей была нейтрализована над южными регионами страны: восемь дронов перехвачены над территорией Краснодарского края, еще один — над Республикой Крым.
Также силы ПВО работали над акваториями прилегающих морей, где сбили шесть аппаратов над Азовским морем и два над Черным морем.
