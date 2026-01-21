Системы ПВО перехватили 17 украинских дронов над югом России

Силами дежурных средств противовоздушной обороны в ночное время успешно отражена новая атака беспилотников самолетного типа. Как сообщило министерство обороны Российской Федерации, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были обнаружены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Основная часть целей была нейтрализована над южными регионами страны: восемь дронов перехвачены над территорией Краснодарского края, еще один — над Республикой Крым.

Также силы ПВО работали над акваториями прилегающих морей, где сбили шесть аппаратов над Азовским морем и два над Черным морем.

