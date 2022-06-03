РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 7 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 15 652 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 225 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 976 323 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 15 084 человека, выздоровел и выписался из медучреждений 955 201 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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