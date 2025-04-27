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В Харькове мужчина прыгнул в реку, чтобы спастись от мобилизации

В Харькове мужчина был вынужден прыгнуть в реку, чтобы спастись от мобилизации, сообщает «СТРАНА.ua».

«Мужчина в Харькове забежал в речку, спасаясь от патруля ТЦК (территориального центра комплектования, — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как мужчину преследуют два человека в военной форме. Он прыгает в реку и начинает плыть. Сотрудники военкомата при этом остались на берегу.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.