Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий Украине

Американский президент Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины, сообщает РИА Новости .

«… Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — написал он в соцсети Truth Social.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры по Украине с участием двух представителей США — спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, но они заявили, что не приедут. Позднее из переговоров вышли представители Франции и Великобритании. В итоге украинская сторона провела переговоры на «экспертном уровне», но с кем — неизвестно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Крым действительно может остаться с Россией из-за растущего давления на Украину со стороны Америки.