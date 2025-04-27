Синоптик: похолодание в начале мая затронет всех россиян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России, пишет ТАСС .

Холодная погода ожидается на Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах РФ.

По прогнозу синоптика, с субботы ожидается значительное понижение температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим, так как погода в середине этой весны бросается из крайности в крайность, а температура скачет от мартовских показателей к июльским.