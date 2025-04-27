Трамп заявил президенту Эстонии Карису, что решение по Украине близко

Американский лидер Дональд Трамп сообщил президенту Эстонии Алару Карису, что решение по мирному урегулированию на Украине близко, сообщает RT со ссылкой на ERR.

Разговор двух президентов состоялся после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.

По словам Кариса, он попросил Трампа не отказываться от роли посредника в урегулировании украинского конфликта.

«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению…» — отметил он.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры по Украине с участием двух представителей США — спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, но они заявили, что не приедут. Позднее из переговоров вышли представители Франции и Великобритании. В итоге украинская сторона провела переговоры на «экспертном уровне», но с кем — неизвестно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Крым действительно может остаться с Россией из-за растущего давления на Украину со стороны Америки.