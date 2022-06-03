РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Климовск Подольска за 3 дня украли 8 крышек от водопроводных колодцев и камер, а также канализационных люков. Жителей просят помочь найти похитителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне в последнее время участились случаи краж крышек люков канализационных и водопроводных колодцев и камер. С начала июня сотрудники администрации благодаря сообщениям неравнодушных жителей зафиксировали хищение 6 крышек с водопроводных колодцев и камер «Водоканала» и 2 - с канализационных люков «Теплосети».

При этом открытый колодец может стать причиной серьезной трагедии как для автомобилистов, так и для пешеходов. Сомнительная выгода, полученная от продажи в металлолом люков, приводит к тяжелым последствиям.

Кража люка является уголовным преступлением и квалифицируется статьей 158 УК РФ, наказание по которой грозит реальным сроком вплоть до лишения свободы на 2 года.

Жителей города призвали быть осторожными, так как открытые люки на тротуарах и во дворах опасны для жизни и здоровья людей. На дорогах общего пользования они создают угрозу серьезных дорожно-транспортных происшествий. Риск несчастного случая увеличивается с наступлением темного времени суток.

Тех, кто располагает информацией о злоумышленниках, просят сообщить в отдел микрорайона Климовск.

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