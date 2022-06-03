РИАМО - 3 июн. Московская область активно взаимодействует с инвесторами из 10 дружественных стран и готова расширять этот список, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Подмосковье сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности для зарубежных компаний, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада.

«Инвестблок регионального правительства всегда сохранял диверсифицированный подход к работе с инвесторами и сейчас наращивает активность на рынках дружественных стран. Такими инвесторами на территории Подмосковья заявлено 23 инвестпроекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации», — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций по данным проектам составляет порядка 90 млрд рублей. Всего будет создано свыше 10 тыс. новых рабочих мест.

Наиболее активно в регионе на сегодня работают компании из Турции и Индии. Эти страны открыли 10 производственных предприятий, а еще 4 крупных инвестпроекта находятся в процессе реализации.

Больше всего средств в Подмосковье вложили турецкие инвесторы — около 30 млрд рублей. Китайские компании инвестировали 18 млрд рублей, а вьетнамские — 16 млрд рублей.

В Подмосковье также работают Сербия, Бразилия и Таиланд. Областной Мининвест активно работает над расширением этого списка дружественных зарубежных стран-инвесторов.

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