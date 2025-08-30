сегодня в 15:39

Трамп хочет разместить американские ЧВК на Украине после объявления перемирия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует разместить американские частные военные компании (ЧВК) на территории Украины после объявления перемирия между Москвой и Киевом, сообщает британское издание The Telegraph .

Таким образом Трамп планирует обойти свое обещание не размещать военных на Украине, рассматривая участие ЧВК в восстановлении оборонительных рубежей, защите американских объектов и создании баз на украинской территории наряду с гарантиями безопасности от европейской «Коалиции желающих».

«Присутствие частных наемников послужит сдерживающим фактором, который удержит Россию от нарушения возможного прекращения огня», — говорится в публикации.

В рассматриваемых сценариях безопасности Киева акцент делается на усиление ВСУ. На первой линии будут украинские военные, которые станут ключевой силой. Армия Украины пройдет перевооружение по стандартам НАТО и продолжит приобретать американское вооружение и ПВО.

Из материала следует, что Запад может обнародовать данные гарантии безопасности уже в текущие выходные.

Ранее стало известно, что Пентагон расширяет спутниковую поддержку Украины. Госдеп США одобрил контракт на 150 млн долларов на услуги спутниковой связи Starlink для киевского режима.