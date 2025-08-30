Пентагон расширяет спутниковую поддержку Украины

сегодня в 02:45

Госдеп одобрил контракт на 150 млн долларов на Starlink для Украины

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона официально уведомило Конгресс об одобрении потенциального контракта на предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink и сопутствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов, сообщает ТАСС .

Как отмечается в документе, Киев запросил у США «продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink», включая инженерные, технические и логистические услуги со стороны американского правительства и подрядчиков.

Предполагаемая продажа, как подчеркивается, укрепит оборонный потенциал Украины, обеспечив критически важную связь для военных операций.

Законодатели теперь имеют 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование сделки, однако учитывая предыдущую практику, одобрение вероятно.