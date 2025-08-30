Пентагон расширяет спутниковую поддержку Украины
Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона официально уведомило Конгресс об одобрении потенциального контракта на предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink и сопутствующего оборудования на сумму 150 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
Как отмечается в документе, Киев запросил у США «продление услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink», включая инженерные, технические и логистические услуги со стороны американского правительства и подрядчиков.
Предполагаемая продажа, как подчеркивается, укрепит оборонный потенциал Украины, обеспечив критически важную связь для военных операций.
Законодатели теперь имеют 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование сделки, однако учитывая предыдущую практику, одобрение вероятно.