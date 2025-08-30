«Очень любознательный»: на Урале мальчику ампутировали руку после удара током

В Свердловской области подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке. Промокший под дождем парень случайно задел высоковольтный провод, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел в городе Арамиле.

«Ребята гуляли, промокли. Решили спрятаться от дождя (в трансформаторной будке-ред.), а это было ближайшее здание. Двери были открыты. У меня сын очень любознательный, он начал подниматься выше по металлическим ящикам. Левой рукой задел высоковольтный провод», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

По ее словам, сына сильно ударило током, подросток на несколько минут потерял сознание. Затем он самостоятельно спустился, и ребята проводили товарища домой, после чего вызвали скорую помощь. В больнице врачи провели обследование и пришли к выводу, что руку необходимо ампутировать по локоть.

Женщина отметила, что двери трансформаторной будки открыты, а здание ничем не огорожено. Также отсутствуют предупреждающие надписи. После инцидента на будке появилась железная дверь и замок.

Врачи продолжают наблюдать за пострадавшим подростком. Он отошел от наркоза и находится в сознании, сохраняя оптимизм. В ближайшее время врачи решат, какая пациенту необходима реабилитация. В скором времени подростку понадобится протез.

