Причал обрушился на центральной набережной Алушты

сегодня в 15:15

В субботу часть причала в Алуште длиной 20 м обрушилась в воду, отрезанными от берега оказались четверо рыбаков, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Спасатели эвакуировали застрявших на обрушившимся причале мужчин. Им не понадобилась медпомощь.

На фото с места ЧП видно, что часть причала рухнула посередине. На морской части остались люди. К ним добирались с помощью лестниц.

