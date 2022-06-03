РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 42 086 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

225 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.



Всего на данный момент в Московской области выявлено 976 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 15 084 человека. Выздоровел и выписался 955 201 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.