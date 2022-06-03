РИАМО - 3 июн. В Подмосковье все желающие смогут проверить свое здоровье в городских парках 4 и 5 июня. Бригады врачей будут работать в 11 городских округах: Балашихе, Долгопрудном, Клину, Коломне, Дмитровском, Серпухове, Кашире, Одинцовском, Элекстростали, Протвине и Солнечногорске, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Это удобный формат проверки здоровья, потому что прохождение диагностики можно совместить с прогулкой на свежем воздухе. Непосредственно в парке жители смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови», - сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Он пояснила, что идти за полученными результатами не придется - они придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Предварительная запись на исследование не требуется. С собой надо иметь полис ОМС и паспорт.

Врачи проведут исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на более углубленную диагностику. Также на месте можно будет привиться от коронавируса.

Адреса и время работы медицинских бригад опубликованы на сайте Минздрава Подмосковья.

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