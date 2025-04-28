В Красногорске почтили память тружеников социализма

Памятные митинги в округе прошли у мемориальных досок, установленных в честь 12-ти красногорцев-Героев Социалистического труда. В частности, у дома 2 на улице Кирова, где проживал Николай Дьяков. Почётное звание слесарю механосборочных работ КМЗ присвоили за выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959–1965 гг.

«Это человек, который был предельно скромным, если можно так выразиться. Когда ему дали звание Героя Соцтруда, об этом я узнала от своей соседки. То есть мы даже не знали дома, что он представлен к такому высокому званию. Те приборы, которые он создавал своими руками, использовались на благо нашей Родины во всех отраслях, начиная с космоса и заканчивая нашими вооружёнными силами», — поделилась воспоминаниями дочь Николая Ивановича Татьяна Никулина.

Благодарными и внимательным слушателями выступили ученики гимназии № 2. Участие в мероприятиях в честь прославленный тружеников Красногорска — традиция образовательной организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.