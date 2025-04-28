В СберУниверситете обсудили эффективные стратегии управления

Образовательное мероприятие на тему «Лидерство в современном мире» объединило в СберУниверситете представителей администрации Одинцовского городского округа и экспертов банковской сферы. Участники обсудили актуальные модели управления, стратегии адаптации к изменениям и инструменты развития лидерских качеств, передает пресс-служба Сбера.

Участники мероприятия разработали профили современного лидера, разобраличетыре ключевых типа руководителя: визионер, архитектор, катализатор и коуч, а также отработали управленческие навыки на практике, создавая карты лидерского развития для своих команд.

«Современный лидер — это тот, кто умеет трансформировать вызовы в возможности. Наша задача — не только адаптироваться к изменениям, но и создавать среду, где каждый член команды может раскрыть потенциал. Именно такие компетенции мы развивали сегодня вместе с участниками. В Сбере мы активно внедряем программы, которые сочетают цифровые инструменты и „мягкие навыки“. Это позволяет не только реагировать на текущие тренды, но и формировать их. Уверен, что знания, которые получили участники мероприятия, станут основой для прорывных решений в их командах», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Особое внимание было уделено роли искусственного интеллекта в управлении и необходимости сочетания экономической эффективности с социальной ответственностью. По итогам дискуссий участники отметили важность межсекторального сотрудничества и внедрения инновационных подходов в госуправлении и бизнесе.

«СберУниверситет — это место, где реализуются самые актуальные идеи и подходы в области лидерства и управления. Я неоднократно бывал здесь с командой правительства Московской области, с другими главами округов. И всегда уходил с яркими впечатлениями от лекций, тренингов и от самой атмосферы. Здесь всегда лучшие спикеры и ведущие тренеры. Для нас такое обучение — это уникальная возможность развить лидерские навыки, наладить коммуникацию в команде и впитать новые идеи, которые помогут нам в работе на благо Одинцовского округа», — заключил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.