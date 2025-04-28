В Чехове прошел Всероссийский субботник

В течение всего апреля в муниципальном округе Чехов проходила череда традиционных субботников, в рамках которых жители совместно с коммунальными службами убирали мусор, очищали труднодоступные территории и высаживали деревья. Благодаря Всероссийскому субботнику еще на 25 локациях округа стало чище и уютнее, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В субботнике на набережные реки Теребенка принял участие глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, который вместе с активными жителями высадил молодые деревья и подготовил территорию к предстоящему летнему сезону. «Это место отдыха уже полюбилось нашим жителям, а совсем скоро рядом появится новое благоустроенное пространство, где можно будет насладиться как активным, так и пассивным отдыхом. На площади в 4 гектара будет создан променад, пешеходные дорожки и зоны отдыха. В настоящее время активно ведутся работы по обустройству большого пирса, настила вдоль воды и спортивных площадок. Все работы планируется завершить к сентябрю», — отметил Михаил Собакин.

Особое внимание в округе традиционно уделяется уборке территории бывшего детского сада на улице Комсомольской. Находясь на незначительном удалении от домов, пустырь привлекает к себе «отдыхающих», которые в изобилии оставляют за собой мусор. «Я хорошо знаю, что местные жители хотят увидеть на этом месте современную и благоустроенную зону отдыха. Для этого необходимо пройти несколько этапов работы. Пока же наша задача — поддерживать территорию в чистоте. Очень надеюсь, что сами жители будут следить за порядком и сохранять этот участок ухоженным», — подчеркнул глава округа.

Михаил Собакин выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в субботнике. Особые слова признательности прозвучали в адрес жителей сел и деревень, которые присоединились к инициативе и навели порядок на своих территориях. «Всероссийский субботник завершил месячник благоустройства, однако наши коммунальные службы продолжат работы по наведению порядка, чтобы к главному празднику округа — Дню Победы — в Чехове было чисто и красиво», — поделился глава муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.