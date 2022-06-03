РИАМО - 3 июн. В районе пересечения Таганской улицы и Марксистского переулка в Москве водитель легковушки не справился с управлением и въехал в здание, сообщает столичный Дептранс.

В момент ДТП пешеходов на тротуаре не было. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Движение транспорта в месте ДТП в настоящий момент не затруднено.

Ранее пассажирский автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта в районе 22-го км Ленинградского шоссе. Предварительной причиной аварии стало плохое самочувствие водителя автобуса. Несколько пассажиров пострадали.

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