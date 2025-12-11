сегодня в 03:01

ПВО уничтожила еще семь БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще семь БПЛА, которые летели на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В общей сложности за ночь уже сбито 28 беспилотников, летевших на Москву.

«Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — отметил Собянин.

На фоне атаки БПЛА в Шереметьево, Внуково, Домодедово введены ограничения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москву продолжают пытаться атаковать беспилотниками. За 10 декабря, по словам градоначальника, военные сбили уже пять дронов, летевших на столицу.

