Назван средний размер соцпенсии в России в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в РФ в 2026 году составит 16,6 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Социальная пенсия положена нетрудоспособным россиянам по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.

Выплаты начисляют еще в тех случаях, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и не набрал минимальную сумму пенсионных баллов.

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что предложение установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей является популистским и не подкреплено расчетами.

