РИАМО - 2 июн. В результате ДТП на 22-м километре Ленинградского шоссе с участием рейсового автобуса пострадали 16 человек, 13 из них попали в Химкинскую городскую больницу, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, водитель автобуса резко почувствовал недомогание, а после потерял сознание. В рамках проверки проводятся опросы, получены все необходимые документы.

«Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказали в пресс-службе.

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