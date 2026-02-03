сегодня в 23:00

Уиткофф и Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах с Россией в Абу-Даби

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер примут участие в переговорах с РФ и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ) по урегулированию украинского конфликта, пишет ТАСС .

«Поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров», — сказала она.

При этом Ливитт отметила, что встреча в этом формате «была исторической по своей природе».

Новый этап переговоров по урегулированию украинского конфликта остается запланированным на 4–5 февраля 2026 года. Территориально делегации России, США и Украины встретятся в Абу-Даби.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону в трехсторонней рабочей группе возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

